«Сорвёт работу школы»: ЕГЭ предложили перенести на август

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН в заявил, что проведение ЕГЭ до середины июля не повлечёт дополнительных проблем, а вот сдвигать его на август — нежелательно.

«Это сорвёт работу школы в новом году, приведёт к тому, что учителя не отдохнут, а дети, которые должны сдавать ЕГЭ будут всё лето нервничать и судорожно готовиться, и перед институтом у них и их родителей не будет времени для отдыха», - отметил он.

Сам по себе перенос ЕГЭ может высвечивает ещё один интересный момент: непонятно, как долго военкоматы будут ждать призывников, и не получится ли так, что сразу после сдачи ЕГЭ выпускник отправится в армию, добавил Луховицкий.

За перенос выпускных экзаменов на август и даже сентябрь ранее выступили в Минздраве — только тогда это будет безопасно, говорил министр Михаил Мурашко.

ЕГЭ в этом году понадобится только тем, кто собирается поступать в вузы. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН выступил за отмену или хотя бы сокращение числа экзаменов.

«Если уж правительство принимает решение не отменять ЕГЭ, то если будут учтены дополнительные показатели, как например оценки за три года, то уменьшение количества экзаменов, это правильный шаг в условиях, когда мы рискуем здоровьем ребёнка и отнимаем у него каникулы», - сказал он.

В таком духе многие и восприняли заявление замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко, заявившего, что школьникам нужно будет сдавать только два экзамена по выбору — только те, которые требуются для поступления в вуз.

Глава Минпросвещения Кравцов позже сообщил журналистам, что речь о двух экзаменах шла потому, что обычно школьники сдают два предмета по выбору, три-четыре — гораздо реже. Ограничивать выпускников в количестве экзаменов не будут, отметил министр.

Ранее сообщалось, что в этом году абитуриенты вузов смогут сдавать только дисциплины по выбору, обязательных же не будет.

Тем 11-классникам, которые не собираются поступать в вуз, аттестат выдадут по текущим оценкам.

