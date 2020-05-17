Заслуженный учитель России раскритиковал упрощение ЕГЭ
Директор центра образования №109 Москвы в эфире НСН заявил о безосновательности упрощения экзамена.
Упрощать задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса не будут. Об этом заявила глава Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в эфире радио «Комсомольская правда».
По ее словам, не планируется изменять сложность и всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год.
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил о безосновательности упрощения ЕГЭ.
«Я не могу говорить за всю Россию. Но мы не только не потеряли, а даже усилили подготовку. Потому что все программы в школах заканчиваются в третьей четверти. Четвертая четверть - это обычно тренировки, на которых даются примерные задания, демонстрационные варианты. И мы этим занимались. В дистанционном режиме была возможность задать учителям вопросы и получить ответы. Создать отдельный чат для тех, кто поступает с базовой математикой в гуманитарные вузы или, наоборот, с повышенной. Подготовка шла, не останавливаясь ни на день. Более того, сейчас учебный год закончился, но по желанию ребят мы продолжаем эту подготовку. У них есть больше времени, чтобы подготовиться к экзаменам. Мы не потеряли ни темпа, ни содержания, ни глубины. Тем более что сейчас экзамены очень дифференцированные», - указал педагог.
По его мнению, снижение сложности школьных экзаменов негативно скажется на стране в целом.
«Очень опасно сделать вид сейчас, что «давайте сделаем попроще». Вспомним 68-й год во Франции, когда на фоне революции отменили экзамены в вузы. Это недоученное поколение сейчас управляет Европой. Это очень сильно чувствуется. Поэтому я бы не стал снижать требования. Миру нужные специалисты, а не дилетанты, не просто менеджеры ни о чем, а глубокие люди», - заключил Ямбург.
Ранее Евгений Ямбург в беседе с НСН объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ даже несмотря на пандемию коронавируса.
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