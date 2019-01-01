В Госдуме выступили резко против сужения парковочных мест
Депутат и известный автомобилист Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что инициатива Росстандарта станет причиной множества мелких аварий.
В России могут пересмотреть стандарты размеров парковочных мест для легковых автомобилей в городах. В настоящее время проходит общественное обсуждение предварительный национальный стандарт, по которому размер машино-места предлагается определять, исходя из его расположения. Таким образом, для легкового автомобиля парковочное место, которое располагается вдоль дороги, могут урезать с нынешних 5,3х2,5 метров до 5,3х2 метров, а если парковка размечена под углом к проезжей части – до 5х2,5 метра. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» (входит в Росстандарт) Александра Шумского.
В эфире НСН зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков раскритиковал инициативу Росстандарта, увидев в ней лишь новый способ собрать деньги, а также риск роста числа мелких аварий (слушайте аудио).
«Здесь очень похоже на желание собрать еще больше денег за чет уплотнения парковочных мест. На сегодняшний день я как водитель, который каждый день находится за рулем, не замечал слишком больших парковочных мест, которые можно было бы утрамбовать, уменьшить и за счет этого еще какое-то количество машин поставить на одну единицу территории. То, что это увеличит количество мелких аварий, — это точно абсолютно могу сказать. Не все водители опытные, у нас 2 миллиона автомобилистов, которые каждый год получают права. И дай бог им припарковаться хотя бы на существующей площади! Если мы говорим о том, что эта площадь будет уменьшена, значит, мы должны готовиться к вмятинам, царапинам и так далее», — предупредил депутат.
Напомним, что в июне в Госдуме предложили сделать первые десять минут на платных парковочных местах в российских городах бесплатными. Соответствующий проект закона внесли в Госдуму Вячеслав Лысаков и председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
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