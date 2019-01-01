В Госдуме выступили резко против сужения парковочных мест

«Здесь очень похоже на желание собрать еще больше денег за чет уплотнения парковочных мест. На сегодняшний день я как водитель, который каждый день находится за рулем, не замечал слишком больших парковочных мест, которые можно было бы утрамбовать, уменьшить и за счет этого еще какое-то количество машин поставить на одну единицу территории. То, что это увеличит количество мелких аварий, — это точно абсолютно могу сказать. Не все водители опытные, у нас 2 миллиона автомобилистов, которые каждый год получают права. И дай бог им припарковаться хотя бы на существующей площади! Если мы говорим о том, что эта площадь будет уменьшена, значит, мы должны готовиться к вмятинам, царапинам и так далее», — предупредил депутат.

Напомним, что в июне в Госдуме предложили сделать первые десять минут на платных парковочных местах в российских городах бесплатными. Соответствующий проект закона внесли в Госдуму Вячеслав Лысаков и председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

