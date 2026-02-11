В файлах Эпштейна нашли запись о «бойфренде» Макрона
Покойный американский финансист Джеффри Эпштейн в частной переписке упоминал человека, названного любовником (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минюста США.
В одном из сообщений он написал собеседнику о показанной ему фотографии. «Мне показали фотографию бойфренда Макрона. Ах… лицемерие», — указал бизнесмен. Собеседник Эпштейна, личность которого не раскрывается, выразил удивление тому, что на снимке был изображен военнослужащий. Финансист ответил шуткой, обыгравшей армейские выражения, отметив, что ему были показаны и другие «пикантные детали».
Ранее Макрон отреагировал на слухи о том, что его жена родилась мужчиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
