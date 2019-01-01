В Росстандарте предложили урезать размеры парковочных мест

В России могут пересмотреть стандарты размеров парковочных мест для легковых автомобилей в городах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» (входит в Росстандарт) Александра Шумского.

В настоящее время действующий стандарт предусматривает, что размер парковочного места для легковушки должен составлять 5,3 на 2,5 метра.