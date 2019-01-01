В Росстандарте предложили урезать размеры парковочных мест
В России могут пересмотреть стандарты размеров парковочных мест для легковых автомобилей в городах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» (входит в Росстандарт) Александра Шумского.
В настоящее время действующий стандарт предусматривает, что размер парковочного места для легковушки должен составлять 5,3 на 2,5 метра.
В рамках предварительного национального стандарта, который сейчас проходит общественное обсуждение, размер машино-места предлагается определять, исходя из его расположения.
К примеру, если парковка находится вдоль дороги, минимальную ширину предлагается урезать до двух метров. Если же она размечена под углом к проезжей части – уменьшить до 5 на 2,5 метра.
Авторы инициативы считают, что при введении новых стандартов городские жители начнут отказываться от больших автомобилей и пересаживаться на малолитражки, отмечает RT.
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