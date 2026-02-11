Около 60% врачей признались в приписках фиктивных услуг

Очевидное противоречие между нереалистичными плановыми показателями и системой финансирования медучреждений продолжает подталкивать врачей к манипуляциям с данными. Согласно опросу, проведённому на портале «Врачи РФ», почти 78% участников признали существование этой практики в своих поликлиниках и больницах. Главный редактор портала Анна Окулова называет приписки «рутиной», вызванной необходимостью выполнять «невыполнимые» планы, особенно по диспансеризации. Ключевой фактор — зависимость значительной части дохода врача (стимулирующих выплат) от формальных показателей, таких как снижение заболеваемости или охват профилактическими осмотрами.

Среди 22% врачей, не сталкивавшихся с приписками, много московских специалистов. Это позволяет предположить, что более развитая цифровая инфраструктура (электронные карты) и относительно высокие зарплаты в столице могут сдерживать явление.

Проблема заключается не только в личной ответственности медработников, но и в системных условиях, которые делают приписки вынужденным инструментом выживания для многих из них.

Многие врачи зарплату в размере 147 тысяч рублей никогда не видели, заявил НСН председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. О том, что среднемесячная зарплата врачей в 2025 году составила 147 тысяч рублей, рассказал глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

