Кадыров снял на видео сына Адама, назвав его «воскресшим»

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Telegram-канале видеозапись своего ужина с сыном Адамом.

Политик назвал его «воскресшим». По словам Кадырова, также за столом присутствовал его помощник Висмурад Алиев. В публикации Глава Чечни добавил, что Адам «воскрес» вопреки последним вбросам».

Ранее Кадыров заявил, что распространяемые в сети сообщения об аварии с участием его сына не соответствуют действительности и являются вбросом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

