Кадыров снял на видео сына Адама, назвав его «воскресшим»
11 февраля 202600:31
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Telegram-канале видеозапись своего ужина с сыном Адамом.
Политик назвал его «воскресшим». По словам Кадырова, также за столом присутствовал его помощник Висмурад Алиев. В публикации Глава Чечни добавил, что Адам «воскрес» вопреки последним вбросам».
Ранее Кадыров заявил, что распространяемые в сети сообщения об аварии с участием его сына не соответствуют действительности и являются вбросом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
