Россиян предупредили о штрафе за сжигание чучела на Масленицу
Популярный масленичный обряд — сжигание чучела — сопряжен с серьезными юридическими рисками, включая административную и даже уголовную ответственность, сообщил изданию «Постньюс» юрист Виктор Балакаев.
По его словам, основная опасность — нарушение запрета на разведение открытого огня в неположенных местах: у дорог, в лесах, на озелененных территориях городов. Во время особого противопожарного режима, действующего во многих регионах, запреты ужесточаются.
Нарушителям грозят штрафы. Отдельно эксперт отметил, что придание чучелу черт, оскорбляющих какую-либо социальную группу, может быть квалифицировано как разжигание розни.
Ранее стало известно, что «блинный набор» почти не подорожал за новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
