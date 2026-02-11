В Госдуме предложили убрать из законопроекта ограничение на количество карт одного банка

Предложение ограничить оформление пятью картами одного банка для одного клиента может быть исключено из пакета антифрод-мер, сообщает Forbes со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского.

Минцифры РФ смягчит запрет на звонки из-за границы

По его словам, это ограничение выглядит избыточным и ограничивает выбор россиян. Вместо него может остаться только общий лимит в 20 карт разных банков. Парламентарий предложил убрать спорную норму до второго чтения пакета мер против киберпреступлений.

10 февраля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении второй пакет законодательных мер по защите граждан от мошенников. В частности, в него вошли дополнительные меры против дропперов, обязанность для банков защищать свои мобильные приложения и сайты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:МошенничествоБанкиКартыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры