В Госдуме предложили убрать из законопроекта ограничение на количество карт одного банка
Предложение ограничить оформление пятью картами одного банка для одного клиента может быть исключено из пакета антифрод-мер, сообщает Forbes со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского.
По его словам, это ограничение выглядит избыточным и ограничивает выбор россиян. Вместо него может остаться только общий лимит в 20 карт разных банков. Парламентарий предложил убрать спорную норму до второго чтения пакета мер против киберпреступлений.
10 февраля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении второй пакет законодательных мер по защите граждан от мошенников. В частности, в него вошли дополнительные меры против дропперов, обязанность для банков защищать свои мобильные приложения и сайты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
