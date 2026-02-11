Россия и Иран считают, что Starlink «нарушает международное право»

Они заявили, что её деятельность «стирает границу между коммерческими и военными технологиями». Делегация РФ указала на возможное нарушение Договора о космосе 1967 года, который обязывает учитывать интересы других участников космической деятельности.

По мнению российской стороны, крупная спутниковая сеть, управляемая частной структурой, «вряд ли соответствует интересам долгосрочной устойчивости космической деятельности и использования космического пространства». Москва потребовала провести международные переговоры, направленные на ограничение количества новых спутников и уточнение правил применения в военных целях коммерческих спутниковых частот.

Ранее в Госдуме заявили, что РФ нужна альтернативная связь из-за блокировки Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

