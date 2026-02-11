Лавров напомнил о кривлянии Зеленского на переговорах в 2019 году
Украинский президент Владимир Зеленский вел себя непристойно на основных переговорах об особом статусе Донбасса, сообщают «Известия» со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.
Он напомнил о встрече в Париже в декабре 2019 года. Там лидеры России, Украины, Франции и ФРГ подтвердили необходимость закрепить в конституции Украины особый статус Донбасса. «Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц», — указал российский дипломат. По словам министра, несмотря на принятые документы, Киев договоренности не выполнил.
Ранее Лавров назвал Зеленского неадекватным после его слов об убийстве россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
