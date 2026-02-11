Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред РФ и ее интересам

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что никто не сможет втянуть страну в логику действий против России, сообщает «Интерфакс».

Пашинян заявил, что Армения тесно взаимодействует с Россией

По его словам, Армения не будет бороться или спорить с Москвой, поскольку Ереван ценит существующие отношения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно променял Россию на США, что еще раз доказывают его договоренности с Вашингтоном, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

