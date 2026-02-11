По его словам, Армения не будет бороться или спорить с Москвой, поскольку Ереван ценит существующие отношения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно променял Россию на США, что еще раз доказывают его договоренности с Вашингтоном, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

