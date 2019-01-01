Первые 10 минут парковки хотят сделать бесплатными

Первые десять минут на платных парковочных местах в российских городах могут стать бесплатными. Соответствующий проект закона внесен в Госдуму. Авторы документа - председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев и первый заместитель председателя по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что бесплатные минуты позволят водителю решить, оплачивать стоянку или уехать. Помимо этого автомобилист за это время сможет, например, разгрузить какие-то вещи или высадить пассажиров.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в целесообразности новых знаков. Он считает, что нововведение не сделает российские дороги более безопасными.

