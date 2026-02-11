СМИ: Рыночная ипотека недоступна для 83% россиян
В России рыночная ипотека недоступна для 83% граждан, сообщают «Известия».
У данной доли россиян доходы ниже 100 тыс. рублей, при необходимом минимуме в 120 тыс. В настоящее время, чтобы получить одобрение, нужно направлять на погашение долга до половины дохода. При этом ипотека на типовую квартиру площадью 40 кв. м при нынешних процентных ставках и сроках обойдется приблизительно в 60 тыс. рублей в месяц.
Чтобы пройти через фильтры банковской сферы, заемщику с зарплатой около 100 тыс. понадобится первоначальный взнос от 43% стоимости жилья, накопить который возможно только за 10 лет. Возможное снижение ключевой ставки с 16% до 12% к концу 2026 года ситуацию принципиально не изменит из-за уровня доходов населения и действующих ограничений банков. По данным Росстата, средняя зарплата в России в 2025 году составила 98,2 тыс. рублей, при этом доход выше 100 тыс. рублей получают лишь 16,7% граждан.
Ранее стало известно, что каждый второй зумер считает ипотеку «кабалой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
