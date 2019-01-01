В Думе назвали 5 тысяч рублей достаточным штрафом для «халявщиков» на платных трассах

Попытка проехать «на халяву» по платным трассам может обернуться для автомобилистов штрафом в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Правда, планируется, что водителям дадут пять дней на погашение задолженности без штрафов. Документ уже поступил на рассмотрение кабмина.

Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил о том, что идея взимания штрафов – правильная.

«Сама идея правильная, потому что у нас есть желающие, это единичные случаи, но они есть, проехать через шлагбаум, прижавшись к впереди идущей машине, которая заплатила за проезд по платной трассе. Тем самым они создают опасную аварийную ситуацию и, как говорят в народе, проскакивают «на халяву». Но у нас есть альтернатива в виде бесплатной дороги, если бы совсем не было дороги или у вас нет денег – это один разговор. Но если у вас есть автомобиль, который вы заправляете, то будьте любезны, если хотите воспользоваться услугами платной трассы, найти 150-200 рублей, чтобы проехать платный участок», - сказал он.

В то же время собеседник НСН заявил, что максимальный штраф за подобное нарушение вряд ли превысит пять тысяч рублей.

«Штраф в десять тысяч рублей не уверен, что наш комитет оставит, у нас максимальный штраф за административные правонарушения, зафиксированные камерой – 5 тысяч рублей. Но и это достаточный штраф для профилактики хамского поведения на дороге.

С Лысаковым не согласился председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин. В интервью НСН он заявил о том, что нельзя вводить административные штрафы за гражданско-правовые нарушения.

«Когда я не заплатил за оказанную мне услугу – я не выполнил некую гражданско-правовую обязанность. Санкции за это должны устанавливаться не административно, а в судебном порядке», - сказал Похмелкин.

Он добавил, что целесообразнее было бы ввести меры, которые не позволили бы нарушителям «проскакивать» через шлагбаумы вслед за автомобилистами, оплатившими проезд.

«Государство сейчас пытается выжать с граждан как можно больше денег. Плохо у государства с деньгами, с кого еще выжимать? С граждан. Вот и начинают выдумывать, вместо того, чтобы предупреждать правонарушение, наоборот, его провоцируют и взимают за это деньги. Ни к чему хорошему это не приведет», - заключил Похмелкин.

Ранее Госдума одобрила законопроект о введении штрафов за фальшивые диагностические карты техосмотра без реального осмотра автомобиля специалистами.

