Ушаков рассказал, когда Путин проведет переговоры с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в среду, 21 октября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.
Ранее Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург, его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Политики прибыли в Константиновский дворец, пишет RT.
«Сегодня в первой половине дня мероприятие запланировано», - рассказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о встрече Путина с американским переговорщиком.
На переговорах будут присутствовать Дмитриев и переводчики.
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