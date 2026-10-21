Ушаков рассказал, когда Путин проведет переговоры с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в среду, 21 октября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

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Ранее Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург, его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Политики прибыли в Константиновский дворец, пишет RT.

«Сегодня в первой половине дня мероприятие запланировано», - рассказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о встрече Путина с американским переговорщиком.

На переговорах будут присутствовать Дмитриев и переводчики.

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ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:СШАВладимир ПутинЮрий Ушаков

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