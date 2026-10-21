Над территорией России уничтожили 373 украинских беспилотника

Дроны сбили с 20.00 мск 20 октября до 08.00 21 октября. Всего было ликвидировано 373 БПЛА самолетного типа.

Военные уничтожили беспилотники в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Также БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем.

Ранее стало известно, что на фоне угрозы атак дронов аэропорты Сочи, Геленджика, Костромы и Ярославля ограничивали прием и отправку самолетов, пишет Ura.ru.

