Над территорией России уничтожили 373 украинских беспилотника
Дежурные силы ПВО прошедшей ночью перехватили и уничтожили над регионами России более 370 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
Дроны сбили с 20.00 мск 20 октября до 08.00 21 октября. Всего было ликвидировано 373 БПЛА самолетного типа.
Военные уничтожили беспилотники в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Также БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем.
Ранее стало известно, что на фоне угрозы атак дронов аэропорты Сочи, Геленджика, Костромы и Ярославля ограничивали прием и отправку самолетов, пишет Ura.ru.
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