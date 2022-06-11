Россия вышла из соглашения СНГ о пенсионных гарантиях
Российская Федерация вышла из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о пенсионных гарантиях граждан. Закон о денонсации документа подписал президент России Владимир Путин 11 июня, в субботу. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Решение о выходе России из соглашения было закреплено на законодательном уровне из-за «чувствительного характера пенсионной тематики».
Федеральный закон начнет действовать с 1 января 2023 года.
Ранее РБК со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что 37 российских пенсионеров, живущих за рубежом, во втором квартале 2022 года не смогли получить пенсии из-за введенных санкций.
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