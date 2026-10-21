СМИ: Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на возобновлении масштабных боевых действий в отношении Ирана. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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По данным газеты, политик в диалоге с США требует «завершить начатое». При этом американский президент Дональд Трамп не намерен предпринимать эскалационных шагов до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Источники отмечают, что слухи о потенциальном возобновлении боевых действий могут быть уловкой для оказания давления на Иран с целью добиться уступок от республики.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут наносить удары по Ирану «ни в какой момент до промежуточных выборов», пишет Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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