СМИ: Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на возобновлении масштабных боевых действий в отношении Ирана. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, политик в диалоге с США требует «завершить начатое». При этом американский президент Дональд Трамп не намерен предпринимать эскалационных шагов до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
Источники отмечают, что слухи о потенциальном возобновлении боевых действий могут быть уловкой для оказания давления на Иран с целью добиться уступок от республики.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут наносить удары по Ирану «ни в какой момент до промежуточных выборов», пишет Ura.ru.
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