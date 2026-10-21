ПОЗИЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

Украинский президент также вышел к журналистам после переговоров в Осло. Он сразу же заявил, что его страна не проигрывает, но несет потери, поэтому согласна завершить боевые действия. Зеленский подчеркнул, что Киев «готов к переговорам» и что важно продемонстрировать «любые признаки деэскалации».

Он сообщил, что обсуждались «определенные предложения относительно различных форматов прекращения огня». Также, по его словам, стороны продолжают работу над энергетическим перемирием между Украиной и Россией, которого требует Трамп.

Украинец указал, что главные вопросы для него сейчас — это долгосрочные гарантии безопасности и разработка плана экономического восстановления после завершения конфликта. Президент добавил, что ни одна встреча по вопросам мира не может быть без его участия, но он готов принять участие в обсуждениях с Трампом и Путиным.