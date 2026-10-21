Новая сделка Трампа? Какое предложение Уиткофф привезет Путину
Спецпосланник США провел переговоры с европейцами и украинцами, а теперь летит в Россию с вариантами заключить мир.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ЕС и специальным посланником американского лидера Стивом Уиткоффом. По итогам переговоров, Уиткофф везет новый план урегулирования конфликта в Санкт-Петербург, сообщает издание Axios.
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ
На переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины, которые прошли в Осло, удалось найти некоторые «элементы мира», заявил журналистам президент Финляндии Александр Стубб.
По его словам, удалось добиться реального прогресса. «Первое — это общая картина; второе — это краткосрочная перспектива. В общей картине мы нашли некоторые элементы мира», — заявил он. Стубб отметил, что консультации на техническом уровне продвигаются успешно. Он добавил, что теперь все зависит от Москвы.
ПОЗИЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
Украинский президент также вышел к журналистам после переговоров в Осло. Он сразу же заявил, что его страна не проигрывает, но несет потери, поэтому согласна завершить боевые действия. Зеленский подчеркнул, что Киев «готов к переговорам» и что важно продемонстрировать «любые признаки деэскалации».
Он сообщил, что обсуждались «определенные предложения относительно различных форматов прекращения огня». Также, по его словам, стороны продолжают работу над энергетическим перемирием между Украиной и Россией, которого требует Трамп.
Украинец указал, что главные вопросы для него сейчас — это долгосрочные гарантии безопасности и разработка плана экономического восстановления после завершения конфликта. Президент добавил, что ни одна встреча по вопросам мира не может быть без его участия, но он готов принять участие в обсуждениях с Трампом и Путиным.
ПОЗИЦИЯ ТРАМПА
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что Украину ждут ужасные последствия, если она не пойдет на соглашение. Он назвал Россию огромной машиной, которая продолжается двигаться вперед и наступать, несмотря ни на что. Американец напомнил, что у страны огромный запас людей в отличие от Зеленского.
По его словам, Зеленский хочет продолжать войну, хотя должен стремиться к её завершению. Он напомнил, что Вашингтон оказал Киеву колоссальную помощь, но ничего не получил взамен. В том числе речь шла о поставках перехватчиков для систем Patriot.
Американские власти в последние месяцы не регулярно поставляют их Киеву, при том, что они уже оплачены европейскими союзниками, сообщает Bloomberg. По данным агентства, поставки могут и вовсе остановиться. В руководстве НАТО опасаются, что отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом безнадежно испортились. В Североатлантическом альянсе призывают Киев пойти на деэскалацию с Вашингтоном. Если Зеленский не сделает этого, то поставки американского оружия и вовсе прекратиться.
ПОЗИЦИЯ РОССИИ
Российская сторона в целом позитивно оценивает вовлеченность американских представителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил посреднические усилия США, отметив, что в Кремле их ценят. Москва подтвердила, что ожидает визит Стива Уиткоффа. По словам Пескова, встреча с Владимиром Путиным может состояться уже 21 октября, и на ней Уиткофф должен проинформировать российского лидера о контактах с украинской и европейской сторонами.
Несмотря на готовность к контактам с США, Кремль четко обозначил красную линию. Песков заявил, что окончательное урегулирование невозможно без участия представителя Киева, «кто готов взять на себя ответственность». При этом он не уточнил, кого именно Москва хотела бы видеть в качестве такого представителя.
Ключевой сигнал о подходах к возможному мирному плану дал министр иностранных дел Сергей Лавров. Накануне встречи с Уиткоффом он заявил, что Россия рассмотрит предложение США по окончанию войны, если оно будет «выгодно в экономическом и финансовом плане». При этом Лавров подчеркнул, что на «политические уступки» Россия не пойдет. Он также призвал не ожидать «чуда» от администрации Трампа в вопросе снятия санкций.
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