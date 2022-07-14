В России создан Фонд пенсионного и социального страхования
Фонд пенсионного и социального страхования будет создан в России, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый фонд образуют путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Учреждение начнет свою работу 1 января 2023 года.
Ранее в правительстве отмечали, что объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг, а также сделает процесс удобным для россиян. Ожидается, что благодаря созданию единого фонда размеры социальных пособий к 2025 году вырастут в 1,5 раза.
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