В России создан Фонд пенсионного и социального страхования

Фонд пенсионного и социального страхования будет создан в России, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мишустин: Единый фонд пенсионного и соцстрахования заработает с начала 2023 года

Новый фонд образуют путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Учреждение начнет свою работу 1 января 2023 года.

Ранее в правительстве отмечали, что объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг, а также сделает процесс удобным для россиян. Ожидается, что благодаря созданию единого фонда размеры социальных пособий к 2025 году вырастут в 1,5 раза.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПФРЗаконВладимир Путин
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