Во Франции разбился истребитель ВВС страны, один человек погиб

Истребитель ВВС Франции Mirage-2000D потерпел крушение на северо-востоке страны. Об этом сообщает в среду канал BFMTV со ссылкой на вооруженные силы.

Инцидент произошел накануне вечером неподалеку от Нанси, отмечает RT.

«Истребитель Mirage-2000D разбился... во время учебного полета», - указано в сообщении.

В результате ЧП погиб как минимум один член экипажа. Ведутся поиски второго члена экипажа.

Ранее в американском штате Калифорния упал одномоторный самолет, в результате погиб известный израильский актер Гай Капульник.

