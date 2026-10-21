Во Франции разбился истребитель ВВС страны, один человек погиб
Истребитель ВВС Франции Mirage-2000D потерпел крушение на северо-востоке страны. Об этом сообщает в среду канал BFMTV со ссылкой на вооруженные силы.
Инцидент произошел накануне вечером неподалеку от Нанси, отмечает RT.
«Истребитель Mirage-2000D разбился... во время учебного полета», - указано в сообщении.
В результате ЧП погиб как минимум один член экипажа. Ведутся поиски второго члена экипажа.
Ранее в американском штате Калифорния упал одномоторный самолет, в результате погиб известный израильский актер Гай Капульник.
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