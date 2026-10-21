ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ немецкого наемника

ФСБ задержала гражданина Германии, действующего военнослужащего ВСУ, который дезертировал из-за отсутствия денежного вознаграждения. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Отмечается, что в 2016-2018 годах иностранец служил на территории Украины снайпером в одном из структурных подразделений сил территориальной обороны ВСУ. В ноябре прошлого года гражданин ФРГ вновь прибыл на Украину с целью заработка и заключил контракт с ВСУ на три года. По данным ФСБ, мужчина, не получив обещанного денежного вознаграждения, дезертировал.

Как отметили в ведомстве, решается вопрос о возбуждении в отношении иностранца уголовного дела о наемничестве.

Ранее ФСБ задержала в Себежском районе Псковской области гражданина Швеции, планировавшего диверсии на военных объектах.

