Маск сообщил о возможном объединении SpaceX и Tesla
Компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX и Tesla создали рабочие группы, которые обсудят возможное слияние двух организаций. Об этом миллиардер рассказал на презентации финансового отчета SpaceX.
«Считаю ли я это хорошей идеей? Да», - цитирует Маска ТАСС.
По мнению бизнесмена, у возможного слияния множество преимуществ, совместно компании смогут более эффективно создавать программное обеспечение для искусственного интеллекта и внедрять новые решения в различных сферах. Окончательное решение по этому вопросу остается за рабочими группами.
Ранее Маск опроверг данные о возможной продаже китайского подразделения Tesla или его выведении в отдельную структуру.
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