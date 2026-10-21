Маск сообщил о возможном объединении SpaceX и Tesla

«Считаю ли я это хорошей идеей? Да», - цитирует Маска ТАСС.

По мнению бизнесмена, у возможного слияния множество преимуществ, совместно компании смогут более эффективно создавать программное обеспечение для искусственного интеллекта и внедрять новые решения в различных сферах. Окончательное решение по этому вопросу остается за рабочими группами.

Ранее Маск опроверг данные о возможной продаже китайского подразделения Tesla или его выведении в отдельную структуру.

