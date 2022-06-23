Минтруд предложил проиндексировать пенсии на 6,8%
Министерство труда и социальной защиты России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров, сообщает РБК.
Речь идёт о трех ближайших годах. С 1 января 2023 года ведомство предлагает проиндексировать выплаты на 6,8%. После этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 тыс. 174 руб.
С 1 января 2024 году индексация в случае одобрения составит 6,1%, до 23 тыс. 390 руб. В 2025 году предлагает индексировать пенсии дважды, с 1 февраля – на 4% и с 1 апреля – на 3,6%. Итоговый размер ежемесячной выплаты в среднем будет 24 тыс. 477 руб.
Россиян, которые могли получить обратно свои выплаты по накопительной части пенсии, в настоящий момент совсем немного, с сожалением отметила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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