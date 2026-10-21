Дмитриев: Россия может помочь американским фермерам дизелем и удобрениями
Россия может оказать помощь фермерам из США, поставляя как дизельное топливо, так и удобрения. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Россия может помочь американским фермерам не только дизельным топливом, но и удобрениями», - написал он в соцсети X.
Дмитриев подчеркнул, что экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона продолжится и принесет пользу двум странам, всему миру и безопасности.
Ранее спецпредставитель президента РФ допустил, что Россия и США в ближайшее время «объявят о некоторых важных инициативах», пишет 360.ru.
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