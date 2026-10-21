Рубио: Украины не существовало бы без помощи США

Украина прекратила бы свое существование без помощи со стороны США, считает американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации [президента США Дональда] Трампа, сейчас бы не было Украины», - указал глава Госдепа.

Рубио подчеркнул, что она не существовала бы как суверенное государство.

Ранее госсекретарь заявил, что Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным, и США готовы участвовать в урегулировании в качестве конструктивного партнера, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Государственный департамент СШАСШАУкраина

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