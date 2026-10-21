В Туапсинском округе из-за БПЛА повреждено остекление трех зданий

Остекление зданий повреждено в Туапсинском муниципальном округе после атаки БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что в округе обломки дронов упали по двум адресам.

«На территории одного из санаторно-курортных предприятий повреждено остекление трех зданий. Пострадавших нет», - указали в оперштабе.

Кроме того, из-за атаки было повреждено остекление в двух нежилых частных домах в дачном поселке в селе Шепси.

Ранее в Белгороде после атаки ВСУ получил повреждения один из объектов инфраструктуры, напоминает Ura.ru.

