В Туапсинском округе из-за БПЛА повреждено остекление трех зданий
Остекление зданий повреждено в Туапсинском муниципальном округе после атаки БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что в округе обломки дронов упали по двум адресам.
«На территории одного из санаторно-курортных предприятий повреждено остекление трех зданий. Пострадавших нет», - указали в оперштабе.
Кроме того, из-за атаки было повреждено остекление в двух нежилых частных домах в дачном поселке в селе Шепси.
Ранее в Белгороде после атаки ВСУ получил повреждения один из объектов инфраструктуры, напоминает Ura.ru.
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