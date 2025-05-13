По его словам, на экзотических животных, которые не внесены в перечень запрещенных, не нужны никакие специальные разрешения.

«Если человек хочет завести змею, которой нет в перечне, то пожалуйста. Никаких специальных документов или разрешений не требуется точно так же, как и на кошек или собак. Если экзотическое животное куплено законно, если оно не краснокнижное, не ввезенное в страну контрабандой, то никаких проблем не будет», - заключил депутат.

Ранее Бурматов заявил НСН, что человек, который завел животное из перечня до его утверждения, может оставить питомца себе.

