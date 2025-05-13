В Госдуме раскрыли, что ждет владельцев запрещенных животных
На экзотических животных, которые не внесены в перечень запрещенных, не нужны никакие специальные разрешения, сказал НСН Владимир Бурматов.
Если человек держит дома животное из списка запрещенных, то питомца конфискуют, а хозяина оштрафуют, сказал в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением переутвердил перечень животных, запрещенных к содержанию дома. В обновленный список вошли более 120 разновидностей животных, которых россияне больше не смогут завести, в их числе слоны, тигры, львы, жирафы, бегемоты, пингвины, волки и медведи. Не получится приобрести в качестве питомцев китов и акул. Однако запрет распространяется и на более привычных животных, в частности на сов, а также на некоторых черепах, лягушек, пауков и змей. Бурматов отметил, что хозяин диких животных будет нести уголовную ответственность в случае нападения питомца на кого-то.
«Если человек держит дома животное из перечня запрещенных, то существо конфискуется, а его владелец штрафуется. Если же какая-нибудь условная пума сбежит от такого владельца и кого-то убьет, то хозяину будет грозить уголовное наказание. Это перечень очень серьезный и относиться к нему нужно внимательно. В списке животные, которые не могут жить в условиях квартир и даже дачных участков. Такие животные могут находиться в зоопарках, в реабилитационных центрах, но никак не дома у человека», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на экзотических животных, которые не внесены в перечень запрещенных, не нужны никакие специальные разрешения.
«Если человек хочет завести змею, которой нет в перечне, то пожалуйста. Никаких специальных документов или разрешений не требуется точно так же, как и на кошек или собак. Если экзотическое животное куплено законно, если оно не краснокнижное, не ввезенное в страну контрабандой, то никаких проблем не будет», - заключил депутат.
Ранее Бурматов заявил НСН, что человек, который завел животное из перечня до его утверждения, может оставить питомца себе.
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