Бурматов объяснил, почему россиянам запретили держать лис
Человек, который завел животное из перечня запрещенных до его утверждения, может оставить питомца себе, сказал НСН Владимир Бурматов.
Россиянам запретили держать дома лис, потому что это дикие животные, которых невозможно приручить, сказал в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением переутвердил перечень животных, запрещенных к содержанию дома. В обновленный список вошли более 120 разновидностей животных, которых россияне больше не смогут завести, в их числе слоны, тигры, львы, жирафы, бегемоты, пингвины, волки и медведи. Не получится приобрести в качестве питомцев китов и акул. Однако запрет распространяется и на более привычных животных, в частности на сов, а также на некоторых черепах, лягушек, пауков и змей. Бурматов призвал не приближаться к лисам при встрече на улице.
«Лисы попали в этот перечень, потому что это дикие животные. Собака - это домашнее животное, давным-давно прирученное. Лису же приручить практически невозможно, как и волка. Кроме того, лисы переносят огромное количество заболеваний, например, бешенство. Бывает, что лисы оказываются в черте города, на стройках. Нельзя недооценивать этих животных! К ним даже подходить не надо, ведь один укус – и вы можете погибнуть, а укус вполне вероятен», - сказал собеседник НСН.
По его словам, человек, который завел животное из перечня до его утверждения, может оставить питомца себе.
«Если животное появилось у человека на законных основаниях до принятия этого перечня запрещенных к содержанию существ, то оно останется у владельца до тех пор, пока он сам не решит его передать в специализированное учреждения, либо до конца жизни этого животного. Это называется периодом дожития. У нас закон не имеет обратной силы. Однако если это животное кого-то покусает, то ответственность все равно будет на владельце, и его все равно привлекут к ответственности», - заключил депутат.
Ранее Бурматов заявил НСН, что штраф и компенсация вреда не должны быть единственным наказанием для тех владельцев собак, которые безответственно относятся к своим животным, — наиболее действенной и понятной для них мерой станет лишение свободы.
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