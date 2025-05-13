По его словам, человек, который завел животное из перечня до его утверждения, может оставить питомца себе.

«Если животное появилось у человека на законных основаниях до принятия этого перечня запрещенных к содержанию существ, то оно останется у владельца до тех пор, пока он сам не решит его передать в специализированное учреждения, либо до конца жизни этого животного. Это называется периодом дожития. У нас закон не имеет обратной силы. Однако если это животное кого-то покусает, то ответственность все равно будет на владельце, и его все равно привлекут к ответственности», - заключил депутат.

Ранее Бурматов заявил НСН, что штраф и компенсация вреда не должны быть единственным наказанием для тех владельцев собак, которые безответственно относятся к своим животным, — наиболее действенной и понятной для них мерой станет лишение свободы.