«Сотни случаев»: Бурматов пояснил, когда домашних животных будут конфисковывать
Владимир Бурматов заявил НСН, что конфискаций не будет много, к переполненности приютов это не приведет.
Конфисковывать домашних животных можно будет только в двух случаях: если владелец жестоко с ними обращается или если его «неадекватное» отношение делает питомца опасным для окружающих, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее он заявил, что необходимо на законодательном уровне закрепить норму о конфискации домашних животных у недобросовестных хозяев, чтобы решить проблему с нападением безнадзорных собак, передает РИА Новости. Если от соседей поступает жалоба на владельца животного, то есть он не следит за ним, отправляет на самовыгул или есть случаи, что животное кого-то "погрызло" и это подтверждается, то собаку у владельца необходимо изъять, передать в приют и далее найти новых владельцев.
«Конфисковывать животных надо у тех, кто совершил правонарушение. Я приведу два примера. Первый – это когда хозяин жестоко обращается со своим питомцем. У нас сейчас такой хозяин пойдет по статье, потому что для владельца это предусмотрено. Но при этом животное останется у него. Второй пример – когда в результате безответственности и неадекватности владельца пострадали другие люди. Пример недавно был в Ставрополье, где девочку загрызли. Хозяйка плодила дома бесконтрольно животных, которые покусали сначала саму хозяйку, а потому напали на девочку. Я говорю о тех случаях, когда надо спасать животное или защитить людей от нападения животных», - объяснил он.
По его словам, таких случаев не так много, к переполненности приютов это не приведет.
«Это всего сотни случаев по стране, о переполненности приютов речи быть не может. У нас животных больше отлавливают, и никакого коллапса не происходит. Эти конфискованные животные чаще всего породистые, десятки тысяч стоят. Только в этих случаях конфискация, все остальное – разборки между соседями. Если правонарушение зафиксировано, владельцу грозит административный штраф или даже уголовное наказание. Это может быть оспорено в суде, тогда и конфискацию животного можно оспорить. Если приговор вступил в силу, тут нечего оспаривать и по конфискации», - заключил собеседник НСН.
У уличных фотографов необходимо конфисковать животных, так как они держат их у себя дома незаконно, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Радиоточке НСН».
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