«Сотни случаев»: Бурматов пояснил, когда домашних животных будут конфисковывать

«Конфисковывать животных надо у тех, кто совершил правонарушение. Я приведу два примера. Первый – это когда хозяин жестоко обращается со своим питомцем. У нас сейчас такой хозяин пойдет по статье, потому что для владельца это предусмотрено. Но при этом животное останется у него. Второй пример – когда в результате безответственности и неадекватности владельца пострадали другие люди. Пример недавно был в Ставрополье, где девочку загрызли. Хозяйка плодила дома бесконтрольно животных, которые покусали сначала саму хозяйку, а потому напали на девочку. Я говорю о тех случаях, когда надо спасать животное или защитить людей от нападения животных», - объяснил он.

По его словам, таких случаев не так много, к переполненности приютов это не приведет.

«Это всего сотни случаев по стране, о переполненности приютов речи быть не может. У нас животных больше отлавливают, и никакого коллапса не происходит. Эти конфискованные животные чаще всего породистые, десятки тысяч стоят. Только в этих случаях конфискация, все остальное – разборки между соседями. Если правонарушение зафиксировано, владельцу грозит административный штраф или даже уголовное наказание. Это может быть оспорено в суде, тогда и конфискацию животного можно оспорить. Если приговор вступил в силу, тут нечего оспаривать и по конфискации», - заключил собеседник НСН.

У уличных фотографов необходимо конфисковать животных, так как они держат их у себя дома незаконно, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Радиоточке НСН».

