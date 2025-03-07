Изъятую у москвича пуму передали в Московский зоопарк
Пуму Геркулеса привезли в Московский зоопарк, рассказали в пресс-службе столичного зоосада.
Хищника изъяли у мужчины, который несколько лет содержал его в тесной квартире. Местные жители неоднократно жаловались, что хозяин выгуливает пуму без намордника. Москвича привлекли к административной ответственности, а Геркулеса передали специалистам.
Самцу поставили предварительный диагноз «эпилепсия и хроническая энтеропатия». К счастью, теперь зверь находится под присмотром врачей.
Ранее тигренка с поврежденной лапой подобрали на трассе в Хабаровском крае, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru