Изъятую у москвича пуму передали в Московский зоопарк

Хищника изъяли у мужчины, который несколько лет содержал его в тесной квартире. Местные жители неоднократно жаловались, что хозяин выгуливает пуму без намордника. Москвича привлекли к административной ответственности, а Геркулеса передали специалистам.

Самцу поставили предварительный диагноз «эпилепсия и хроническая энтеропатия». К счастью, теперь зверь находится под присмотром врачей.

Ранее тигренка с поврежденной лапой подобрали на трассе в Хабаровском крае, напоминает RT.

