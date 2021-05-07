В Госдуме прокомментировали реакцию россиян на низкие зарплаты учителей и врачей

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал результаты опроса, в соответствии с которым больше половины россиян считают, что в России не доплачивают врачам и учителям.

«В России труд недооценен. МРОТ – около 12 тысяч. Порядка 4 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ. Это в основном представители бюджетной сферы. Достаточно прийти в школу, поговорить с учителями, чтобы узнать, какую зарплату за свой труд они получают. Работают на нескольких ставках, при этом по уши загружены бумажной работой – отчетами, программами и прочим. Причем часто это совершенно не нужно. Говорю об этом исходя из личного опыта с учителями в тех же сельских школах. Несмотря на то, что принята программа поддержки молодых специалистов в сельских территориях, школа там держится на представителях старшего поколения педагогов. При этом они получают пенсию, которая у них не индексируется. И это тоже вызывает недопонимание», - заявил парламентарий.

Ярослав Нилов рассказал о работе законодателей, которые предлагают решение проблемы большой разницы зарплат руководителей и подчиненных.