В Госдуме прокомментировали реакцию россиян на низкие зарплаты учителей и врачей

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с НСН назвал причины недовольства оплатой врачей и учителей в России.

Россияне считают зарплаты преподавателей, врачей и ученых несправедливо низкими, сообщил РБК со ссылкой на исследование «Работы.ру».

Около 60% респондентов отметили, что преподаватели и врачи должны получать более высокую оплату труда, а 36% жителей посчитали, что зарплату нужно повысить и ученым, пишет RT. Всего 1% россиян выступили за то, чтобы платить больше чиновникам. Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование в апреле среди пяти тысяч человек старше 18 лет.

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Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал результаты опроса, в соответствии с которым больше половины россиян считают, что в России не доплачивают врачам и учителям.

«В России труд недооценен. МРОТ – около 12 тысяч. Порядка 4 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ. Это в основном представители бюджетной сферы. Достаточно прийти в школу, поговорить с учителями, чтобы узнать, какую зарплату за свой труд они получают. Работают на нескольких ставках, при этом по уши загружены бумажной работой – отчетами, программами и прочим. Причем часто это совершенно не нужно. Говорю об этом исходя из личного опыта с учителями в тех же сельских школах. Несмотря на то, что принята программа поддержки молодых специалистов в сельских территориях, школа там держится на представителях старшего поколения педагогов. При этом они получают пенсию, которая у них не индексируется. И это тоже вызывает недопонимание», - заявил парламентарий.

Ярослав Нилов рассказал о работе законодателей, которые предлагают решение проблемы большой разницы зарплат руководителей и подчиненных.

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«Государственной Думой в прошлом году были приняты поправки в Трудовой Кодекс РФ. Учитывая дискуссию о зарплате, ее структуре, разницу между оплатой труда руководителя и рядового сотрудника, правительству было дано право регулировать эти аспекты. Сейчас также готовится документ в отношении сотрудников учреждений здравоохранения. Считаю, что нынешняя структура заработной платы – 30% оклад, 70% стимулирующие надбавки – создает возможность для манипуляций. Нужно ее поменять: 70% - оклад, 30% - симулирующие выплаты. Также необходимо навести порядок в оплате труда: руководитель и рядовой работник не должны получить зарплату, которая отличается в разы», - заявил Нилов.

Ранее глава сервиса SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН назвал условия выбора востребованных специальностей на рынке труда.

«Чтобы быть востребованным, надо понять, к чему лежит душа, и идти этому учиться. И тогда ты всю жизнь будешь востребованным. Но поскольку наша экономика во многом становится экономикой знаний, цифровой экономикой, у нас практически любая отрасль уже связана с математикой. Соответственно, если у молодого человека балл по ЕГЭ по математике ниже 70, он не выдержит конкуренцию с тем, у кого по математике 70+», - считает эксперт.

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ФОТО: vara.yvision.kz
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