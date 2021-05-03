Глава сервиса SuperJob назвал бал ЕГЭ по математике для успешной карьеры
Глава сервиса SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН назвал условия выборы востребованных специальностей на рынке труда.
Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал профессии, которые могут исчезнуть через 10 лет, сообщает «Российская газета».
Эксперт отметил, что должность водителя транспорта может заменить электроника. Проректор подчеркнул, что должность бухгалтера не исчезнет, но может существенно измениться. Сафонов уверен, что основная задача бухгалтера состоит в том, чтобы оценивать эффективность расходов, а этого компьютер сделать не сможет.
Глава сервиса SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН подтвердил прогноз Александра Сафонова и заявил о сокращении водителей и бухгалтеров. Он назвал еще ряд специальностей, которые могут исчезнуть в ближайшие годы.
«Практически все профессии, которые могут быть описаны, алгоритмизированы, сокращаются. Людей, у которых теперь уже в электронной трудовой книжке есть запись «бухгалтер», будут востребованы все меньше. Главные бухгалтера какое-то время еще останутся. А через те же лет 10 тоже исчезнут, поскольку вся налоговая система переходит на цифру. Для бухгалтерии, которая имеет чисто фискальное назначение, места просто не остается. Государство раньше бухгалтерии видит, кто ему и сколько должен. Но это не значит, что исчезнет финансовый менеджмент.
Количество водителей в течение 10 лет может сократиться раз в 10. Но это вопрос регуляторный. Ведь фактически у нас уже есть беспилотный транспорт. Он просто пока не допущен к улице, а это вопрос времени для перестройки ПДД и дорожной системы. Когда регулятор это решит, человеку будет запрещено садиться за руль, поскольку он опасен на дороге.
Думаю, исчезнет профессия переводчика, поскольку уже у каждого в кармане смартфон с с приложениями, которые переводят языки сильно лучше, чем среднестатистический преподаватель иностранного.
Практически все новые заводы добывающей отрасли строятся в концепции «0 людей в шахте, 0 людей на заводе». Работу, которую в обрабатывающей промышленности 100 лет назад делали 1000 человек, сейчас делают 100, а в течение 20 лет будут делать 10», - отметил эксперт.
При этом Захаров рекомендовал школьникам при выборе профессионального пути прислушиваться к собственным возможностям и желаниям. Но также - учитывать при обучении конкурентные преимущества, необходимые для успешного построения карьеры.
«Чтобы быть востребованным, надо понять, к чему лежит душа, и идти этому учиться. И тогда ты всю жизнь будешь востребованным. А если все вокруг говорят, что модно быть программистом, ты идешь этому учиться, а у тебя не лежит душа, - все будет очень плохо. Поэтому кроме собственной души не надо никого слушать. Но поскольку наша экономика во многом становится экономикой знаний, цифровой экономикой, у нас практически любая отрасль уже связана с математикой: сельское хозяйство, медицина, общественное питание. Соответственно, если у молодого человека балл по ЕГЭ по математике ниже 70, он не выдержит конкуренцию с тем, у кого по математике 70+. Никаких гуманитариев не существует. Гуманитарий – это тот, кому не повезло с учителем математики в детстве», - считает эксперт.
Ранее профессор ВШЭ и карьерный консультант Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году.
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