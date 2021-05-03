Глава сервиса SuperJob назвал бал ЕГЭ по математике для успешной карьеры

«Практически все профессии, которые могут быть описаны, алгоритмизированы, сокращаются. Людей, у которых теперь уже в электронной трудовой книжке есть запись «бухгалтер», будут востребованы все меньше. Главные бухгалтера какое-то время еще останутся. А через те же лет 10 тоже исчезнут, поскольку вся налоговая система переходит на цифру. Для бухгалтерии, которая имеет чисто фискальное назначение, места просто не остается. Государство раньше бухгалтерии видит, кто ему и сколько должен. Но это не значит, что исчезнет финансовый менеджмент.

Количество водителей в течение 10 лет может сократиться раз в 10. Но это вопрос регуляторный. Ведь фактически у нас уже есть беспилотный транспорт. Он просто пока не допущен к улице, а это вопрос времени для перестройки ПДД и дорожной системы. Когда регулятор это решит, человеку будет запрещено садиться за руль, поскольку он опасен на дороге.

Думаю, исчезнет профессия переводчика, поскольку уже у каждого в кармане смартфон с с приложениями, которые переводят языки сильно лучше, чем среднестатистический преподаватель иностранного.

Практически все новые заводы добывающей отрасли строятся в концепции «0 людей в шахте, 0 людей на заводе». Работу, которую в обрабатывающей промышленности 100 лет назад делали 1000 человек, сейчас делают 100, а в течение 20 лет будут делать 10», - отметил эксперт.