Минтруд утвердил список из 50 перспективных специальностей среднего образования

Министр труда России Антон Котяков утвердил список из 50 наиболее нужных и перспективных профессий, для овладения которыми требуется среднее профессиональное образование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, опубликованного на официальном сайте Минтруда РФ.



В приказе, который подписал Котяков во вторник 27 октября, утверждается, что список разработан для "актуализации" профстандартов, а также для улучшения стандартов в области среднего профессионального образования. В приложении к документу перечислены те профессии, которые, по данным ведомства, являются на данный момент наиболее востребованными в России.

С списке оказались сельскохозяйственные профессии (агроном, ветеринар), производственные специальности (лаборант, ответственный за качество сырья и реактивов), а также ряд работ, связанных с сферой обслуживания: общие строительные работы, отделка, изготовление мебели, техобслуживание автомобилей и др.

Кроме того, Минтруда включило в перечень медсестер и фармацевтов, поваров, сварщиков, работников бьюти-индустрии, воспитателей детских садов, графических дизайнеров. Также в списке оказались специалисты в области авиации, как то: операторы беспилотников и авиатехники.

