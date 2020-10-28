Минтруд утвердил список из 50 перспективных специальностей среднего образования
Министр труда России Антон Котяков утвердил список из 50 наиболее нужных и перспективных профессий, для овладения которыми требуется среднее профессиональное образование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, опубликованного на официальном сайте Минтруда РФ.
В приказе, который подписал Котяков во вторник 27 октября, утверждается, что список разработан для "актуализации" профстандартов, а также для улучшения стандартов в области среднего профессионального образования. В приложении к документу перечислены те профессии, которые, по данным ведомства, являются на данный момент наиболее востребованными в России.
С списке оказались сельскохозяйственные профессии (агроном, ветеринар), производственные специальности (лаборант, ответственный за качество сырья и реактивов), а также ряд работ, связанных с сферой обслуживания: общие строительные работы, отделка, изготовление мебели, техобслуживание автомобилей и др.
Кроме того, Минтруда включило в перечень медсестер и фармацевтов, поваров, сварщиков, работников бьюти-индустрии, воспитателей детских садов, графических дизайнеров. Также в списке оказались специалисты в области авиации, как то: операторы беспилотников и авиатехники.
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