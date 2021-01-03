Россияне выбрали самую благородную профессию 2020 года
Россияне назвали самую благородную профессию 2020 года. За профессию медиков проголосовала почти треть респондентов – 29% - исследования сервиса по поиску работы SuperJob.
На вопрос «Какую профессию вы считаете самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной в настоящее время?» примерно 10% участников опроса выбрали профессию учителя, по 4% опрошенных назвали спасателей и курьеров. Труд представителей служб доставки россияне особенно оценили в период пандемии, отмечает РБК.
Профессию строителя как самую благородную выбрали примерно 3% россиян, 2% респондентов отдали приоритет военнослужащим, сотрудникам пожарных служб и дворникам.
Около четверти участников опроса не смогли определить одну самую благородную и нравственную профессию и назвали несколько. В их числе: продавцы, шоферы, ветеринары, шахтеры, летчики, сантехники, юристы, программисты, повара, космонавты, библиотекари, инженеры.
По мнению примерно 6% опрошенных понятия «благородная профессия» уже не существует.
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