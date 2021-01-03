Россияне выбрали самую благородную профессию 2020 года

На вопрос «Какую профессию вы считаете самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной в настоящее время?» примерно 10% участников опроса выбрали профессию учителя, по 4% опрошенных назвали спасателей и курьеров. Труд представителей служб доставки россияне особенно оценили в период пандемии, отмечает РБК.

Профессию строителя как самую благородную выбрали примерно 3% россиян, 2% респондентов отдали приоритет военнослужащим, сотрудникам пожарных служб и дворникам.

Около четверти участников опроса не смогли определить одну самую благородную и нравственную профессию и назвали несколько. В их числе: продавцы, шоферы, ветеринары, шахтеры, летчики, сантехники, юристы, программисты, повара, космонавты, библиотекари, инженеры.

По мнению примерно 6% опрошенных понятия «благородная профессия» уже не существует.

Ранее НСН сообщала о вакансиях в регионах России с зарплатой более 100 тысяч рублей для представителей самых разных профессий – от IT-специалистов до представителей рабочих специальностей.

