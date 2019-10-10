В Госдуме призвали врачей центра Блохина оставить разборки и вернуться к пациентам
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН заявил, что руководству и врачам НМИЦ нужно благополучно разрешить конфликт, а не усугублять ситуацию.
Руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации.
Стилиди заявил, что каждый из семи его заместителей получает 220 тысяч рублей в месяц, тогда как врачи – от 160 до 300 тысяч рублей, а директор института – 180 тысяч рублей.
Стилиди признал, что в ближайшее время в онкоцентре из-за финансовых проблем на полставки могут быть переведены около 30 сотрудников. Кроме того, возможны и сокращения, которые, главным образом, коснутся «возрастных сотрудников — наставников».
Ранее сотрудники НМИЦ выпустили видеообращение, в котором пожаловались на непрозрачное распределение зарплат и плохие санитарные условия, в которых приходится лечить детей. Кроме того, массовыми увольнениями также пригрозили медсестры онконцентра.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН призвал врачей онкоцентра вспомнить о своём предназначении и вернуться к лечению больных.
«Онкоцентр имени Блохина - ведущий онкологический центр в стране. Там конкретная конфликтная ситуация, в которой обе стороны представляют разные факты. Это классический конфликт, который нужно разрешить. Но, похоже, что наоборот идёт нагнетание ситуации. И эту историю раздули СМИ. Это ничего хорошего не сулит. Главное в здравоохранении – пациенты, тем более дети больные онкологией. Их нужно спасать, а тут идут разборки», - высказался депутат.
Ранее по России прокатилась целая череда «врачебных бунтов». Как минимум в пяти регионах страны медработники устраивали массовые увольнения из-за чрезмерных нагрузок и несправедливого процесса начисления зарплаты.
Однако депутат Тумусов уверен, что в происходящем нет системности и с каждым конкретным случаем необходимо разбираться отдельно.
«Понятно, что идёт трансформация системы здравоохранения и идёт она нелегко. На своём первом этапе она идентифицировалась с оптимизацией, когда всё сокращали. Была только одна целевая установка: зарплаты больше, чем в среднем по региону. Эту задачу большинство регионов более или мене выполнили, а другие проблемы остались за пределами внимания. Проблем много, но сказать, что происходит какая-то катастрофа нельзя. Не стоит сгущать краски. Нужно разбираться в каждом конкретном случае», - добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что комиссия Минздрава выявила в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина серьёзные нарушения.
Напомним, скандал с увольнением врачей из онкоцентра имени Блохина разразился в конце сентября. Все детские онкологи центра нaписaли зaявления об увольнении. Их обрaщение появилось нa кaнaле незaвисимого профсоюзa «Aльянс врaчей» в YouTube. Позже Минздрав встал на сторону руководства онкоцентра Блохина в конфликте с врачами, отметив, что обращения медиков являются необоснованными и «грубо нарушающими врачебную этику и деонтологию (раздел этики, рассматривающий проблемы морали и нравственности — прим. НСН)». Тем не менее, в медучреждение была направлена комиссия.
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