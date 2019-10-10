В Госдуме призвали врачей центра Блохина оставить разборки и вернуться к пациентам

Ранее сотрудники НМИЦ выпустили видеообращение, в котором пожаловались на непрозрачное распределение зарплат и плохие санитарные условия, в которых приходится лечить детей. Кроме того, массовыми увольнениями также пригрозили медсестры онконцентра.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН призвал врачей онкоцентра вспомнить о своём предназначении и вернуться к лечению больных.

«Онкоцентр имени Блохина - ведущий онкологический центр в стране. Там конкретная конфликтная ситуация, в которой обе стороны представляют разные факты. Это классический конфликт, который нужно разрешить. Но, похоже, что наоборот идёт нагнетание ситуации. И эту историю раздули СМИ. Это ничего хорошего не сулит. Главное в здравоохранении – пациенты, тем более дети больные онкологией. Их нужно спасать, а тут идут разборки», - высказался депутат.

Ранее по России прокатилась целая череда «врачебных бунтов». Как минимум в пяти регионах страны медработники устраивали массовые увольнения из-за чрезмерных нагрузок и несправедливого процесса начисления зарплаты.

Однако депутат Тумусов уверен, что в происходящем нет системности и с каждым конкретным случаем необходимо разбираться отдельно.