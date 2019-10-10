Серьезные нарушения в онкоцентре не повод для смены руководства?

На встрече с журналистами глава рабочей комиссии министерства здравоохранения Елена Байбарина рассказала, что были проведены «детальные обходы, изучены истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения». Не вдаваясь в детали, отметим лишь, что комиссия, по словам ее главы, не нашла оснований для увольнения действующего директора НИИ детской онкологии Светланы Варфоломеевой, чего добивались врачи-онкологи – авторы видеообращения, которое и выплеснуло конфликт в публичную плоскость. По словам Байбариной, было опрошено 52 сотрудника медучреждения, из которых пять человек заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой, однако не представили никаких доказательств.

В сентябрьском обращении врачи центра имени Блохина жаловались на давление со стороны руководства, проблему с зарплатами и переполненные палаты с плесенью и отсутствием вентиляции. Сообщалось, что сотрудники НИИ готовы уйти в полном составе, если не будет уволена директор Светлана Варфоломеева, назначенная на эту должность в июне. Часть врачей уже уволилась. Кроме того, как рассказал замдиректора НИИ Георгий Менткевич, медики расписали график увольнений, чтобы не оставить детей без лечения. В Минздраве намерение медиков уволиться назвали тогда грубым нарушением врачебной этики.

Опровергла комиссия Минздрава и тезис о низком уровне зарплат в онкоцентре. «Заработная плата сотрудникам детского центра растет. В 2018 году врачи получали 134 тыс. руб. в среднем, в 2019 году — 179 тыс. Да, снижение летом было. В июле фонд заработной платы сократился из-за отпусков, - пояснила глава министерской комиссии. - Медицинские сестры в 2018 году за первое полугодие получали 76,3 тысяч рублей в месяц, в 2019 году — 86 тысяч рублей».

Выводы комиссии Минздрава прокомментировала врач отделения детской гематологии Видманте Дайлидите, которая убеждена, что люди, вошедшие в состав этой комиссии, не могут провести объективное исследование, поскольку именно они участвовали в назначении Варфоломеевой на пост директора НИИ. Ранее об этом же заявлял профессор Менткевич: «сами назначают, сами проверяют, и сами делают выводы», - приводит его слова издание.

Этим выводам предлагается верить…

