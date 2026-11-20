Российские военные в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили более 300 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Дежурные силы ПВО ликвидировали 310 дронов, пишет RT.

Отмечается, что БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тульской областях. Также беспилотники нейтрализовали над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Азовским и Черным морями.

Ранее средства ПВО сбили 53 дрона ВСУ над десятью российскими регионами, напоминает Ura.ru.

