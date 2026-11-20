Над территорией России сбили 310 дронов ВСУ
Российские военные в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили более 300 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Дежурные силы ПВО ликвидировали 310 дронов, пишет RT.
Отмечается, что БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тульской областях. Также беспилотники нейтрализовали над Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Азовским и Черным морями.
Ранее средства ПВО сбили 53 дрона ВСУ над десятью российскими регионами, напоминает Ura.ru.
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