Глава онконцентра Блохина раскрыл зарплаты руководства
Руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации.
В интервью газете «Известия» Стилиди заявил, что каждый из семи его заместителей получает 220 тысяч рублей в месяц, тогда как врачи – от 160 до 300 тысяч рублей, тогда как директор института – 180 тысяч рублей.
Стилиди признал, что в ближайшее время в онкоцентре из-за финансовых проблем на полставки могут быть переведены около 30 сотрудников. Кроме того, возможны и сокращения, которые, главным образом, коснутся «возрастных сотрудников — наставников».
Как отмечает RT, руководство онкоцентра подписало четыре из пяти заявлений врачей-онкологов, которые заявили о своем увольнении.
В конце сентября сотрудники НМИЦ выпустили видеообращение, в котором пожаловались на непрозрачное распределение зарплат и плохие санитарные условия, в которых приходится лечить детей. Кроме того, массовыми увольнениями также пригрозили медсестры онконцентра, сообщает Ura.ru.
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