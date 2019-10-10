Глава онконцентра Блохина раскрыл зарплаты руководства

Стилиди признал, что в ближайшее время в онкоцентре из-за финансовых проблем на полставки могут быть переведены около 30 сотрудников. Кроме того, возможны и сокращения, которые, главным образом, коснутся «возрастных сотрудников — наставников».

Как отмечает RT, руководство онкоцентра подписало четыре из пяти заявлений врачей-онкологов, которые заявили о своем увольнении.

В конце сентября сотрудники НМИЦ выпустили видеообращение, в котором пожаловались на непрозрачное распределение зарплат и плохие санитарные условия, в которых приходится лечить детей. Кроме того, массовыми увольнениями также пригрозили медсестры онконцентра, сообщает Ura.ru.

