В онкоцентре Блохина комиссия Минздрава обнаружила серьёзные нарушения

10 октября 201911:49

Серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина выявила комиссия Минздрава, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, выявили очень серьёзные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина, пишет RT.

Ранее НСН писала, что руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации. Кроме того, глава онкоцентра рассказал о возможном сокращении 30 сотрудников, уточнив, что скорее всего они будут переведены на полставки, пишет РИА ФАН.

Приема не будет, врачи уволились

Напомним, скандал с увольнением врачей из онкоцентра имени Блохина разразился в конце сентября. Все детские онкологи центра нaписaли зaявления об увольнении. Их обрaщение появилось нa кaнaле незaвисимого профсоюзa «Aльянс врaчей» в YouTube. Позже Минздрав встал на сторону руководства онкоцентра Блохина в конфликте с врачами, отметив, что обращения медиков являются необоснованными и «грубо нарушающими врачебную этику и деонтологию (раздел этики, рассматривающий проблемы морали и нравственности — прим. НСН)». Тем не менее, в медучреждение была направлена комиссия.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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