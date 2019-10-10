В онкоцентре Блохина комиссия Минздрава обнаружила серьёзные нарушения

Напомним, скандал с увольнением врачей из онкоцентра имени Блохина разразился в конце сентября. Все детские онкологи центра нaписaли зaявления об увольнении. Их обрaщение появилось нa кaнaле незaвисимого профсоюзa «Aльянс врaчей» в YouTube. Позже Минздрав встал на сторону руководства онкоцентра Блохина в конфликте с врачами, отметив, что обращения медиков являются необоснованными и «грубо нарушающими врачебную этику и деонтологию (раздел этики, рассматривающий проблемы морали и нравственности — прим. НСН)». Тем не менее, в медучреждение была направлена комиссия.

