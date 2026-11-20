Тишковец: В Москве метеорологическая зима начнется на следующей неделе
Метеорологическая зима придет в Москву на следующей неделе. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
«На следующей неделе начнется... зима с переходом среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», — указал эксперт.
По словам синоптика, в городе начнет формироваться устойчивый и «даже внушительный» снежный покров. Во вторник и среду столица увидит «снежную зиму во всей красе».
Ранее глава отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков спрогнозировал, что в 2026 году метеозима начнется примерно в середине декабря, с отклонением на неделю, напоминает Ura.ru.
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