Как лечить врачебные бунты

Череда «врачебных бунтов» прокатилась по России в конце лета – начале осени. Случаи массовых увольнений медработников зафиксированы как минимум в пяти регионах страны. Основная причина, которую они декларируют – чрезмерные нагрузки и несправедливый процесс начисления зарплаты. Примером, поданным хирургами Нижнего Тагила, воспользовались в Челябинской и Владимирской областях, в Перми, а на этой неделе в этот список вошла и Москва: видеообращение онкологов центра имени Блохина вызвало большой скандал и обвинения их со стороны Минздрава в нарушении врачебной этики. Музыкант группы «Ундервуд» Максим Кучеренко, врач-психиатр по образованию, в эфире НСН признался, что эти «лозунги» Минздрава, как он их назвал, его пугают.

«Существуют какие-то вещи, которые должны обсуждаться деликатно. Я бы по этому поводу создал бы комиссию и исследовал бы эту историю отдельного случая. Безусловно, меня лозунги со стороны Минздрава по отношению не к одному, не к двум, не к трем врачам, а к целой группе врачей, меня эти лозунги, честно говоря, пугают. Здесь совсем по-другому надо действовать. Мне кажется, это какой-то несимпатичный шаг».

Причинами нынешней турбулентности (назовем так эти события) в российской медицине Максим Кучеренко видит смену поколений и, как следствие, разную степень способности адаптироваться к изменениям.

«Что я вижу системно: сейчас происходит смена поколений врачей. Пришло поколение 35-летних, оно очень заметное. Они встречают инновационные реформы в системе медицины более адаптивно. Они готовы трудиться, что-то терпеть, где-то понимать и меньше подавать сигналов бедствия. Такая новая «молодая гвардия», которая более ресурсна. Уходящее поколение врачей, которое имело какие-то более устойчивые стандарты, они претерпевают дискомфорт в связи с этими новыми волнами изменений».

Отсюда следует, что работа с представителями разных поколений в российской медицине и вестись должна по-разному, - полагает Максим Кучеренко.

«Нужно понимать, что существует две группы медицинских кадров, и видимо, они требуют каких-то различных подходов. Так сказать, «ветеранская» часть – это носители и знаний, и опыта, и мудрости. Молодые люди очень хватки к инновационным каким-то шагам и готовы много работать в силу своего возраста. Медицина – очень податливая такая, она очень быстро детонирует. Это все-таки сообщество».

Врачи – это очень чуткий слой. Очень хотелось бы, чтобы о них более детально и бережно заботились, - заключил собеседник НСН.

