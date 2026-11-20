В США начали расследование против бывшего пресс-секретаря Белого дома
Коллегия адвокатов штата Калифорния в США начала расследование против бывшего пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии, которая выдавала себя за адвоката. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на некоммерческую организацию Campaign for Accountability.
Объединение получило письмо от коллегии о начале расследования. Оно было инициировано после жалобы НКО от 14 октября, согласно которой Захария «могла нарушить законодательство Калифорнии, неоднократно представляясь юристом».
Бывший пресс-секретарь Белого дома проработала в этой должности всего пять дней и была отстранена на фоне скандала вокруг ее образования, напоминает Ura.ru. Захария признавалась, что не сдала экзамен на адвокатскую лицензию в Калифорнии.
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