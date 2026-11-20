Объединение получило письмо от коллегии о начале расследования. Оно было инициировано после жалобы НКО от 14 октября, согласно которой Захария «могла нарушить законодательство Калифорнии, неоднократно представляясь юристом».

Бывший пресс-секретарь Белого дома проработала в этой должности всего пять дней и была отстранена на фоне скандала вокруг ее образования, напоминает Ura.ru. Захария признавалась, что не сдала экзамен на адвокатскую лицензию в Калифорнии.

