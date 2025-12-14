На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА произошел пожар

В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе. Об этом говорится в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

ВСУ атаковали РФ сотнями дронов

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что во время ЧП никто не пострадал. По его словам, жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуировали в ПВР в МУП «Урюпинская гостиница». На место ЧП прибыли пожарные, а также сотрудники оперативных служб и муниципального образования, добавил чиновник.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 14 декабря ПВО сбили 141 дрон ВСУ над территорией страны, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

