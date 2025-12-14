При атаке БПЛА ВСУ на жилые дома начался пожар

В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА ВСУ во время ночной атаки 14 декабря в поселке Афипском Северского района произошел пожар. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

По данным источника, фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения. Отмечается, что пожар удалось оперативно потушить. Также сразу в пяти жилых домах выбило окна, была повреждена хозяйственная постройка.

ВСУ атаковали РФ сотнями дронов

Кроме того, в оперштабе добавили, что на Кубани произошел обрыв линии электропередачи. В результате ЧП никто не пострадал. На места происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, добавили в штабе.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на нефтебазе в Урюпинске в результате атаки украинского дрона произошел пожар.

