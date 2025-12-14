При атаке БПЛА ВСУ на жилые дома начался пожар
В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА ВСУ во время ночной атаки 14 декабря в поселке Афипском Северского района произошел пожар. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.
По данным источника, фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения. Отмечается, что пожар удалось оперативно потушить. Также сразу в пяти жилых домах выбило окна, была повреждена хозяйственная постройка.
Кроме того, в оперштабе добавили, что на Кубани произошел обрыв линии электропередачи. В результате ЧП никто не пострадал. На места происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, добавили в штабе.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на нефтебазе в Урюпинске в результате атаки украинского дрона произошел пожар.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США за три года нарастили импорт мороженого из РФ до максимума
- При атаке БПЛА ВСУ на жилые дома начался пожар
- СМИ: Долина переносила заключение договора о продаже квартиры на 10 дней
- На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА произошел пожар
- В Пензенской области после схода вагонов изменили маршруты поездов
- МО: За ночь ПВО сбили 141 дрон ВСУ
- Таксисты в России устроят «тихую забастовку»
- СМИ: Трамп испортил рождественское настроение в посольствах ЕС, как Гринч
- ВСУ атаковали РФ сотнями дронов
- Каждый десятый россиянин не собирается дарить новогодние подарки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru