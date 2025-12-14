МО: За ночь ПВО сбили 141 дрон ВСУ

Минувшей ночью 14 декабря российские силы ПВО ликвидировали 141 беспилотник ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 23:00 часов 13 декабря до 07:00 утра по московскому времени 14 декабря.

ВСУ атаковали РФ сотнями дронов

По данным источника, 35 БПЛА ВСУ ликвидировали над Брянским регионом, 32 — над Крымом, 22 — над Краснодарским краем, а также 15 — над Тульским регионом и 13 — над Калужским. В МО уточнили, что еще семь беспилотников были сбиты над Курской областью, по четыре — над Рязанской и Ростовской, три — над Белгородской, два — над Ленинградской и по одному — над Московской, Смоленской, Новгородской и Псковской.

При этом всего с вечера субботы ПВО уничтожили 235 беспилотников ВСУ, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиВСУМинобороны РФПВО

