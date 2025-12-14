Непогода в Саратовской области повредила электроснабжение в 205 населенных пунктах

Он рассказал, что в области из-за непогоды также были повреждены крыши 14 зданий, в том числе школ, больниц, частных и многоквартирных домов, 33 участка газовых труб и 78 линий электропередачи. При этом он отметил, что в некоторых зданиях подачу электроэнергии уже восстановили.

Чиновник добавил, что аварии в круглосуточном режиме устраняют 59 бригад специалистов. По словам Бусаргина, основные восстановительные работы на объектах планируется завершить до конца дня.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Саратовской области спасатели из снежных заносов эвакуировали 200 человек.