Непогода в Саратовской области повредила электроснабжение в 205 населенных пунктах

В Саратовской области в результате появления сильных порывов ветра и падения деревьев были повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.

Майский снегопад в Москве и области оставил граждан без света и повредил автомобили

Он рассказал, что в области из-за непогоды также были повреждены крыши 14 зданий, в том числе школ, больниц, частных и многоквартирных домов, 33 участка газовых труб и 78 линий электропередачи. При этом он отметил, что в некоторых зданиях подачу электроэнергии уже восстановили.

Чиновник добавил, что аварии в круглосуточном режиме устраняют 59 бригад специалистов. По словам Бусаргина, основные восстановительные работы на объектах планируется завершить до конца дня.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Саратовской области спасатели из снежных заносов эвакуировали 200 человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Егор Еремов
ТЕГИ:ПроисшествияАварияСаратовская ОбластьЭлектроэнергияПогода

Горячие новости

Все новости

партнеры