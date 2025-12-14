СМИ: Трамп испортил рождественское настроение в посольствах ЕС, как Гринч
На рождественских приемах в европейских посольствах в Вашингтоне царит мрачная атмосфера, сообщает Politico.
По данным издания, это связано с антиевропейской риторикой администрации президента США Дональда Трампа и новой стратегией американской национальной безопасности, которую критикуют союзники. Журналисты сравнивают президента с Гринчем, «крадущим Рождество».
Европейские дипломаты в приватных беседах констатируют крах прежнего альянса. По их словам, отношения уже никогда не будут прежними». Лишь немногие видят в агрессивной риторике Трампа «услугу», заставляющую Европейский союз становиться сильнее, однако и они скептически оценивают истинные цели Белого дома.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц констатировал, что долгая эпоха западного мира, основанная на американской гегемонии (Pax Americana), подходит к концу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
