Трунов заступился за Аглаю Тарасову на фоне обвинений в сбыте наркотиков
Нужна экспертиза, чтобы выяснить реальный процент содержания запрещенного вещества в смеси, заявил НСН Игорь Трунов.
Дело звезды фильмов "Лед" и "Холоп 2" Аглаи Тарасовой может стать поводом для того, чтобы в России пересмотрели отношение к каннабису. Об этом НСН рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, избран запрет определенных действий, сообщили РИА Новости. Девушка была задержана в аэропорту Домодедово из-за картриджа от вейпа, в котором содержалось 0,38 грамма гашишного масла. По ее словам, оно предназначалось для родственника с тяжелым диагнозом. Сама Тарасова заявила, что совершила ошибку и раскаивается. Также на суде были зачитаны положительные характеристики актрисы от Первого канала, где подчеркнули, что ценят сотрудничество с ней. Трунов отметил, что здесь необходима экспертиза, чтобы уточнить состав масла.
«Нужны экспертизы. Да, там фигурируют 0,4 грамма масла каннабиса, но это может быть смесь, там могут быть еще какие-то ароматизирующие вещества, которые разбавляют эти 0,4. Состав этого масла будет играть существенную роль. Пока это все подозрения, которые не основаны на четких доказательствах», - уточнил он.
При этом Трунов отметил, что готов, по возможности, поучаствовать в защите Тарасовой и подчеркнул, что это дело может стать прецедентом.
«В данной ситуации, конечно, это такая форма благотворительной защиты. Конечно, я бы помог по мере возможностей, потому что эти драконовские меры в части наркотических веществ, которые мир давно легализовал, вчерашний день. Когда это для личного употребления, это ведь вообще не несет угрозы обществу. Поэтому есть повод для интересного разговора: а не пора ли нам легализовать вот такие вещества. Потому что легализация наркотиков дает падение потребления. Плод сладок, пока он запретный. Это дело может быть как раз той площадкой, где уместно поднять этот вопрос с нашими законодателями», - добавил он.
А адвокат Александр Добровинский заявил НСН, что никогда не станет защищать кого-то, если это дело о наркотиках.
«Это дело о наркотиках, поэтому я даже близко к этому не хочу подходить, ни говорить. Я никогда в жизни не хотел бы быть ее адвокатом», - сказал он.
Помимо прочего, выяснилось, что у актрисы есть паспорт Израиля, однако документ изъяли сотрудники Следственного комитета. Ранее на суде актриса рассказала, что одна обеспечивает бабушку и дедушку, которых должна регулярно навещать, поэтому просила дать ей возможность свободного перемещения. Также Тарасова отметила, что подписана на три картины в России, поэтому ей необходимо работать. Девушка известна по серии фильмов «Лед» и картине «Холоп 2», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
